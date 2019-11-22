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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:41 م
الطقس الشتوي على
الطقس الشتوي على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدا السبت، معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 24/13
الاسكندرية 23/14
بورسعيد 23/17
رفح 22/9
طابا 21/15
كاترين 18/04
شرم الشيخ 27/19
بني سويف 25/10
قنا 27/14
أسوان 28/16
الوادي الجديد 28/10
حلايب 28/23
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