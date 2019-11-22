شاهد.. إلهام شاهين أول الحاضرين في جنازة شقيقة فيفي عبده

وصلت منذ قليل الفنانة إلهام شاهين إلى مسجد السيدة نفيسة لحضور جنازة شقيقة الفنانة فيفي عبده التي رحلت عن دنيانا فجر اليوم بعد صراع مع المرض.



وكانت الفنانة فيفي عبده أعلنت عن وفاة شقيقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله و إنا إليه راجعون أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها".



وتشيع النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.



ووفقا لوصية شقيقة الفنانة فيفي عبده،فإن العزاء سيكون قاصرا على المقابر بعد صلاة الجنازة فقط بدون مراسم، تلبية لوصية الراحلة.

