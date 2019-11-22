ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قدرته 100 وات.. جهاز جديد من شاومى لشحن هاتفك في 17 دقيقة فقط

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:06 م
شاومي
شاومي
Advertisements
قسم التكنولوجيا
عملت شركة شاومى على تطوير إمكانية الشواحن طوال الفترة الماضية، وأطلقت شاحن جديد لشحن الهاتف في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لموقع "Talk Android" فإن هذا الشاحن بقدرة 100 وات ويستطيع شحن بطارية الهاتف في 17 دقيقة فقط.

وتقول الشركة إنه يمكن شحن حتى البطاريات الهائلة التى تصل ل 4000 أمبير في الثانية وذلك أيضا في نفس الوقت وهو 17 دقيقة.

وأطلقت شاومى في إعلانها على الشاحن الأسرع "Super Charge Turbo" ، فإنه مهما تكن الدرجة الواصل لها شحن البطارية فإن شاحن شاومى الجديد سيشحن الهاتف في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب التأكد من وجود مكابس كهربية تتحمل ال 100 وات.

ويعتبر شاحن شاومى أعلى بقدرة 50 وات من شاحن هاتف أوبو والذى تصل قدرته إلى 50 وات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطارية آيفونك في أمان مع هذه الميزة

Realme X2 Pro يظهر للنور رسميا في هذا التاريخ

شاومي العالمية تخترق السوق المصرية بأجهزة بأسعار منخفضة.. تعرف على التفاصيل

فيديوجراف | إرشادات هامة لتوفير الكهرباء

ترشيحاتنا

نرمين الفقى تنشر صورة نادرة في مرحلة الطفولة.. شاهد

بعد نقطتي منتخب مصر.. البدري في دبي لتسليم جوائز دورة ودية | صور

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

حكم نهائي إفريقيا يتجاهل احتساب ضربة جزاء للمنتخب الأولمبي أمام كوت ديفوار

صفقات العيار الثقيل.. أعادت التوازن للقوة الكروية في الأهلي

طالبة تتعرض لـ السحل والضرب داخل مدرسة في شبرا .. واتحاد المدارس: عايزين حق البنت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بـ جونيلا قصيرة | رانيا يوسف تخطف الأنظار فى اليوم الثالث من القاهرة السينمائي

أب يتلقى أسوأ رسالة ممكنة أثناء محاولة جمع تبرعات لعلاج طفله.. شاهد