قدرته 100 وات.. جهاز جديد من شاومى لشحن هاتفك في 17 دقيقة فقط

عملت شركة شاومى على تطوير إمكانية الشواحن طوال الفترة الماضية، وأطلقت شاحن جديد لشحن الهاتف في أسرع وقت ممكن.



ووفقا لموقع "Talk Android" فإن هذا الشاحن بقدرة 100 وات ويستطيع شحن بطارية الهاتف في 17 دقيقة فقط.



وتقول الشركة إنه يمكن شحن حتى البطاريات الهائلة التى تصل ل 4000 أمبير في الثانية وذلك أيضا في نفس الوقت وهو 17 دقيقة.



وأطلقت شاومى في إعلانها على الشاحن الأسرع "Super Charge Turbo" ، فإنه مهما تكن الدرجة الواصل لها شحن البطارية فإن شاحن شاومى الجديد سيشحن الهاتف في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب التأكد من وجود مكابس كهربية تتحمل ال 100 وات.



ويعتبر شاحن شاومى أعلى بقدرة 50 وات من شاحن هاتف أوبو والذى تصل قدرته إلى 50 وات.