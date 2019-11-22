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فن

مشاهير الفن والإعلام يحتفلون بالعيد الوطنى الـ49 لـ سلطنة عمان بـ القاهرة.. صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:35 م
مشاهير الفن والاعلام
مشاهير الفن والاعلام
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
احتفلت سفارة سلطنة عمان فى مصر بالعيد الوطنى الـ49 للسلطنة بأحد الفنادق الكبرى، وخلال الحفل، ألقى الدكتور على العيسائي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة قال فيها، إن العلاقات العمانية المصرية قديمة قدم التاريخ.

وأضاف العيسائي، أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، اكتسبت دفعة قوية بأوامر من السلطان قابوس بن سعيد والرئيس عبدالفتاح السيسي.

شارك بالحضور كل من السفراء أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر وعلي العايد سفير الأردن لدي القاهرة  والمستشار عاطف زايد والإعلامية سارة خليفة.

كما شارك في الحفل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والنجم حسين فهمي والفنانة رانيا يوسف والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.

بجانب السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والكاتبة وفاء الغزالي مديرة تحرير جريدة الأخبار والمستشار محمد عبد النعيم والسيد أحمد شحاتة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
مشاهير الفن والإعلام يحتفلون بالعيد الوطنى الـ49 لـ سلطنة عمان بـ القاهرة.. صور
مشاهير الفن والإعلام يحتفلون بالعيد الوطنى الـ49 لـ سلطنة عمان بـ القاهرة.. صور
مشاهير الفن والإعلام يحتفلون بالعيد الوطنى الـ49 لـ سلطنة عمان بـ القاهرة.. صور
مشاهير الفن والإعلام يحتفلون بالعيد الوطنى الـ49 لـ سلطنة عمان بـ القاهرة.. صور
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