بدون رقم هاتف.. Twitter تعلن عن ميزة أمان جديدة

أعلن فريق الأمن "Twitter Safety"، التابع لموقع التغريدات القصيرة تويتر، أنه بدءًا من اليوم سيكون لدي مستخدمي الخدمة إمكانية تمكين المصادقة الثنائية دون الحاجة إلى رقم هاتف.



وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" الأمريكي، لسنوات عديدة استخدم موقع التغريدات القصيرة ميزة أمان إضافية وهي المصادقة الثنائية(Two-factor authentication)، وهي آلية أمنية تحمي الحسابات الإلكترونية من أي اختراق غير مرغوب فيه.



وتستند ميزة المصادقة الثنائية لموقع تويتر إلي إرسال رسالة قصيرة SMS، وتحتوي الرسالة على رمز حماية مؤقتًا، يجب على المستخدم إدخاله للسماح بالوصول إلى الحساب الخاص به.



ولكن بعد العديد من الأختراقات التي تعرضت لها منصة تويتر، حيث سمح خلل أمني للمتسللون إرسال التغريدات عبر رسالة نصية من رقم الهاتف من الأشخاص الذين لديهم أرقام هواتفهم ورسائل نصية قصيرة يتم اختطافها عن طريق تبديل بطاقة SIM.



ويشرع فريق الأمن الخاص بموقع تويتر لإصلاح هذا الخلل، لاسيما بعد فضيحة أختراق المؤسس والرئيس التنفيذي للموقع "جاك دورسي" للمرة الثانية في شهر أغسطس الماضي، وجرى إرسال العديد من الرسائل العنصرية والمسيئة منه إلى أكثر من 4.2 مليون متابع.



ويمكن للمستخدم من خلال ميزة المصادقة الثنائية الآن التبديل إلى خيار آخر لاحقًا (مثل مصادقة Google Authenticator أو موقع Yubikey)، ولكن لتشغيلها في المقام الأول لا تطلب منك ميزة التأمين الجديدة إدخال رقم هاتفك أو استخدام الرسائل القصيرة.



وقد أبلغ بعض مستخدمي الميزة الجديدة أن عملية الإعداد لا تزال تطلب رقم هاتف، ولذلك يبدو أن هذا التغيير بدأ يتم تنفيذه بدلًا من التشغيل للجميع على الفور.

