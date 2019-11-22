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تكنولوجيا

جوجل تطرح تأثيرات جديدة لرسائل الفيديو على تطبيقها Duo

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:01 م
Google Duo
Google Duo
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شيماء عبد المنعم
تحتفل شركة عملاق البحث الأمريكي جوجل "Google"، بالمناسبات بطرق مختلفة ولكن على طريقتها الخاصة، فهناك الرسوم المتحركة دودالز (Doodles) فوق شريط البحث على الشاشة الرئيسية من محرك البحث خاصتها، فضلًا عن رسومات الشعارات المبتكرة وغير ذلك الكثير.

وفيما يتعلق بتطبيق مكالمات الفيديو والرسائل Duo، فظهرت مؤثرات خاصة للاحتفال بمناسبات مختلفة مثل مهرجان هولي، وعيد الحب ، وعيد جميع القديسين، وعيد ديوالي، فهناك أيضًا نوع خاص من التأثيرات الجميلة التي تستخدمها الشركة للاحتفال بمناسبةً أخرى، حيث أضافت "جوجل" ثلاث تأثيرات جديدة صممت خصيصًا من أجل فيلم سكوبي دو "Scooby Doo" القادم، وفقا لما ذكره موقع "أندرويد بوليس" التقني.

وتظهر المؤثرات الثلاثة الجديدة مع تغيير من جانب الخادم، وبالتالي لا تتطلب منك تحديثًا لـ Duo، ويمكنك تجربتها عند تسجيل رسالة فيديو لإرسالها إلى مستخدمي Duo الآخرين، وذلك من خلال التمرير لأسفل على الشاشة الرئيسية ثم النقر على أيقونة التأثيرات على اليمين.

ويضيف تطبيق جوجل Duo ثلاثة تأثيرات مرئية خاصة بفيلم "سكوبي دو" المُنتظر على رسائل الفيديو، حيث يوجد تأثيران يضعان صورة متحركة لـ Scooby-Doo في أسفل الشاشة، حيث يظهر إما أن ينظر إليك أو يضحك، والأخيرة تظهر في أعلي الشاشة والتي تتفاعل مع حركة وجه وجسم المستخدم.

جدير بالذكر أن فيلم سكوبي دوبي Scooby Doo الجديد، سيتم إطلاقه في شهر مايو عام 2020، ويهدف طرح هذه التأثيرات الآن على تطبيق مكالمات الفيديو والرسائل Duo في هذا التوقيت، أن شركة الإنتاج وراء الفيلم ترغب في إثارة أكبر قدر ممكن من التشويق على فيلمها القادم.
جوجل تطرح تأثيرات جديدة لرسائل الفيديو على تطبيقها Duo
جوجل تطرح تأثيرات جديدة لرسائل الفيديو على تطبيقها Duo
جوجل تطرح تأثيرات جديدة لرسائل الفيديو على تطبيقها Duo
جوجل تطرح تأثيرات جديدة لرسائل الفيديو على تطبيقها Duo
جوجل تطرح تأثيرات جديدة لرسائل الفيديو على تطبيقها Duo
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