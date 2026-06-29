استمرار المشروع القومي لرياضة الرواد بالوادي الجديد

تواصل محافظة الوادى الجديد فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر، حيث تقام الفعاليات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع على الملعب المفتوح المجاور للصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأوضح محمد فكري، مدير عام الشباب والرياضة في الوادى الجديد، أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن، والمساهمة في رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، والحفاظ على الصحة العامة، وزيادة النشاط والحيوية، بما يعزز من جودة الحياة ويؤكد على أهمية الرياضة كأسلوب حياة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، حنان مجدي محافظ الوادى الجديد.