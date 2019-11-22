أزهر أسوان يعلن عن حاجته لشغل وظيفة موجه عام قرآن كريم.. تفاصيل





وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة من فضيلة الإمام الأكبر؛ إعمالًا للمادة (93) مكرر، والمادة (3) من القانون (156) لسنة 2007م وتعديلاته القانون رقم (7) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.



كما اشترطت المنطقة، ألّا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم لمدة 5 أيام متصلة، أو 10 أيام منفصلة، خلال عام الترشيح، أو جزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية أو القيادية.



وأوضحت، أن مقابلات وظيفة موجه عام شئون القرآن الكريم سوف تتم بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد، على أن يتمّ تقديم الطلب لشغل هذه الوظيفة، إلى رئيس الإدارة المركزية، مُرْفَقًا به: بيان حالة وظيفية، وبيان حالة من الأكاديمية المهنية، من يوم الخميس الموافق 21/11/2019، حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية ليوم السبت الموافق 30/11/2019.



أعلنت منطقة أسوان الأزهرية، عن شغل وظيفة موجه عام قرآن كريم، تعلن منطقة أسوان الأزهرية، بناء على تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.وحددت المنطقة الشروط الآتية للحصول على الوظيفة وهي: أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب، وأن يكون من المُسَكَّنِين على إحدى وظائف المجموعة النوعية للتعليم والدعوة، وأن يكون من شاغلي وظيفة كبير معلمين، وأن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل، خلال آخر عامين قبل تقديم الطلب.