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فن

بـ ملابسها لا أفلامها .. رانيا يوسف تواصل إثارة الجدل

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:21 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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قسم الفن
تتصدر الفنانة رانيا يوسف مؤشر البحث جوجل في مصر بعد إطلالتها المثيرة للجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الأربعاء الماضي في دورته الحالية الـ 41.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها رانيا يوسف مؤشر البحث عن طريق ملابسها وإطلالاتها، في الوقت الذي لم تتصدره أبدا بسبب دور فني، سينمائي أو درامي.

كانت قد تألقت رانيا يوسف فى حفل الافتتاح الذي تتصدر جوجل اليوم بسببه، بفستان أسود طويل ذي أكمام طويلة، من القماش اللامع بالكامل، وبفتحة من الخلف كشفت عن ظهرها كله.

كما سبق أن تصدرت رانيا يوسف من خلال مجموعة من الاطلالات الشفافة على الشاطئ أو على حمام السباحة، وهي الإطلالات التي تثير جدلا كبيرا على مواقع التواصل وتتعرض بسببها لهجوم كبير.

الهجوم الأكبر الذي تعرضت له رانيا يوسف كان في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته السابقة، حين ارتدت فستانا أشبه بالمايوه، بدون بطانة، والذي اضطرت للاعتذار عن ارتدائه لاحقا إثر رفع دعوى قضائية ضدها.

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