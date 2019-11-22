مارلينا و إيرين و كارولا .. حكاية سائحات الغرب مع اعتناق الإسلام بالغردقة ..فيديو

شهدت عدد من مدن البحر الأحمر أبرزها مدينة الغردقة العديد من حالات إشهار الإسلام خاصة السائحات وقد كان مسجد الميناء الكبير بالغردقة فى المقدمة.



وبحسب تقارير الأوقاف بالمحافظة شهد مسجد الميناء وحده إشهار أكثر من 85 سائحا من جنسيات مختلفة إسلامهم، والذين دائما ما يكون بصحبتهم إلى هذا المسجد أصدقاءهم المصريين أو أزواجهم من المصريين أيضًا، ويتم تلقينهم الشهادة على يد إمام المسجد عقب كل صلاة جمعة.



ولقن الشيخ عبد الواجد خطيب مسجد الوهاب بالغردقة، الشهادتين لسائحة ألمانية الجنسية، أول أيام شهر رمضان الماضي خلال صلاة التراويح، وسط عدد كبير من المصلين داخل المسجد.



وتبين أن الألمانية "مارلينا" أشهرت إسلامها بعد أن تعرفت عن سماحة الإسلام وما لقته منه من أمانة فى المعاملة.



وقال الشيخ عبد الواجد خطيب مسجد الوهاب إن المعاملة الطيبة من الشباب وحسن الأخلاق هي أبلغ رسالة يتلقاها السائح الأجنبي خلال زيارته للغردقة مطالبا العاملين بالقطاع السياحي بأنهم يكونون السفراء لمصر في حسن معاملة السائح.



كما أشهرت بمنطقة وعظ البحر الأحمر سيدة بلغارية الجنسية تدعى "إيرين أنا كاراس"، والتى تبلغ من العمر ٧٥ عاما، إسلامها، وذلك بحضور فضيلة الشيخ أحمد زرد، مدير عام الوعظ بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ محمد عبد الرحيم مدير الدعوة.



وأوضح مدير عام الوعظ، أن سبب اعتناق السيدة إيرين الإسلام، يرجع إلى اقتناعها التام بأن الدين الإسلامي هو دين الحق والأخلاق السمحة والمعاملة الطيبة.



وأشار مدير عام الوعظ، إلى أن منطقىة البحر الأحمر الأزهرية، والأزهر بوجه عام يرتكز على نشر الوعي الديني والفهم الصحيح للنصوص الشرعية مع التركيز على النصوص التي تمس المشتركات الإنسانية، لدعم اللُّحمة الوطنية والسلام الداخلي بين أفراد المجتمع الواحد، مع بيان أثر تلك المشتركات الإنسانية في التعايش السلمي بين الناس، حتى يعيش الجميع في أمن وسلام من خلال الوعي بالتحديات الراهنة.



كما أشهرت سائحة ألمانية تدعى "كارولا" إسلامها، بعد صلاة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وذلك بحضور عدد كبير من المصلين وسط تهليل وسعادة الجميع.



نطقت "كارولا" والتي تحمل الجنسية الألمانية الشهادتين بعد أن لقنها الشيخ عبدالباسط عثمان خطيب الجمعة بمسجد الميناء وسط تكبيرات وفرحة المئات من المصلين داخل المسجد.



ومن جهته قال الشيخ عبدالباسط عثمان خطيب مسجد الميناء، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا واصطفى لنا دين الإسلام، ومن علينا بكلمة التوحيد فهي كلمة النجاة في الدنيا والآخرة، بلا جدال وبلا شك.



وأوضح أن سبب اعتناق "كارولا" الإسلام يرجع إلى أخلاق الدين الإسلامي والمعاملة الطيبة والأمانة حيث كانت أمانة "سيد" صاحب بازار سياحي بالغردقة من أحد أسباب اعتناق "كارولا" الإسلام عن اقتناع تام.



وأشهرت سائحة روسية إسلامها عقب صلاة التهجد بمسجد القطرى بمنطقة السقالة جنوب الغردقة، وسط تهليل وتكبير الألاف من المصلين.



وطالب الشيخ محمد سعيد إمام المسجد، من المصلين البقاء في المسجد ليشهدوا على إعلان إسلام سيدة أجنبية، وبمجرد أن نطقت الشهادتين كبر المتواجدون وقدموا التهاني لها وسط فرحة عارمة.



وأدت السائحة الصلاة في المكان المخصص للسيدات بالمسجد وأكدت أنها تزور الغردقة منذ فترة وتعرفت على عدد كبير من الأسر المصرية المقيمة بالغردقة وأنها عشقت الإسلام الذي يحترم الإنسان ويمنحه الحرية، مضيفة أنها تتمني أن تؤدي فريضة الحج هذا العام.



لم تكن البحر الأحمر وحدها شاهدة على دخول السائحات في الإسلام ، فقد أشهرت سائحة روسية تدعى "يانا" إسلامها بعد صلاة العشاء بمسجد الصحابة بالسوق القديمة بشرم الشيخ أمام عدد كبير من المصلين.



ونطقت السائحة الشهادتين أمام الشيخ جمال البرديسى مفتش مساجد إدارة أوقاف شرم الشيخ السائحة الروسية، واختارت اسم "سارة".



وقالت الروسية، إنها اختارت دين الإسلام عن اقتناع بعد قراءة ودراسات كثيرة، وأهداها مسجد الصحابة مصحفا مترجما لقراءة القرآن الكريم.

