انتهى من خطبته عن لقاء الله وسؤال القبر | وسقط متوفى داخل المسجد بـ المنوفية

الشيخ ثابت .. مدير المعهد الازهري السابق وابن قرية طنبدى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية سطر اليوم قصة جديدة في حسن الخاتمة.



توجه الشيخ ثابت الصاوى إلى مسجد النور أو كما يعرفه أهل القرية مسجد المحطة ليصلي صلاة الجمعة ويخطب الجمعة حتى بدأ حديثه عن لقاء الله وسؤال القبر ثم كبر تكبيرة الإحرام وما إن بدأ في قراءة الفاتحة حتي سقط مغشيا عليه في صلاته.



هرول الجميع لمعرفة ما حدث لشيخهم الجليل ليعلنوا وفاته وسط تعالي " لا اله الا الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".



الشيخ ثابت الصاوى، عرف بين الجميع بحسن الخلق والسمعة الطيبة حيث كان يشغل مدير معهد ازهرى قبل خروجه للمعاش وكان مواظبا علي أداء الصلوات في المسجد.



جنازة مهيبة هكذا شيع الآلاف من أهالي القرية جثمان الشيخ الجليل عقب صلاة المغرب من المسجد القبلي بالقرية.

