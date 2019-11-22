مصطفى بكري يكشف توقيت التعديل الوزاري

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن مصر تخوض معركة حقيقية ضد القوى الخارجية التي تحاول تشوية صورتها، ولكن القيادة تقوم بمجهودات جبارة لإصلاح الأوضاع.



وأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، إلى أن مجلس النواب قد ينعقد الأسبوع المقبل يوم الأحد أو الأربعاء أو الثلاثاء لبحث التعديلات الوزارية الجديدة، والتي قد نوه عنها في حلقات سابقة، لافتا إلى أن كل تلك التفاصيل التي أعلن عنها هي مجرد معلومات متداولة فقط، منوها إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات للتأكد من صحة المعلومات حول التعديلات الوزارية.



مؤكدا، أن هذا وتردد بقوة أنه سيجرى تعديل وزاري مرتقب، ولكن ليس هناك تفاصيل واضحة عنه بعد، ويذكر أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي تم ترشيحها لمنصب رفيع بالامم المتحدة.



وأضاف الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، أن التعديلات الجديد ستشمل العديد من التغيرات في المجال السياسي، فضلا عن تعديلات المحافظين الكبري.