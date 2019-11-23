بعد تصدره تريند يوتيوب.. هل يشتري أحمد كامل عدد مشاهدات وهمية؟

لا يطرح المطرب أحمد كامل أغنية جديدة إلا ويتصدر بعدها بساعات قائمة الأعلى مشاهدة على موقع فيديوهات اليوتيوب.



واليوم يتصدر المطرب أحمد كامل قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب بكليب "قولي" الذي طرحه أمس الخميس، محققا نسب مشاهدة تعدت النصف مليون في يوم واحد.



من هنا طرح كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلا منطقيا حول حقيقة شراء المطرب أحمد كامل لمشاهدات وهمية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحقق فيها أغنياته أرقاما عالية.



كان تفوق أحمد كامل في بعض الفترات على كبار نجوم الغناء على اليوتيوب ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول حقيقة هذه المشاهدات.



كان أحد المواقع حذف العديد من أصوات أحمد كامل في استفتاء يجريه الموقع لاختيار الأفضل في 2019، باعتبارها أصواتا غير صحيحة.