كشف غموض العثور على جثه تاجر مخدرات فى طنطا



وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه للتحقيق في الحادث.

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظه الغربيه اليوم بالتنسيق مع ضباط الأمن العام من كشف غموض واقعه العثور على جثة تاجر مخدرات مقتولا ذبحا ملقاه بطريق " القاهره _ الاسكندريه" الزراعي بنطاق مركز طنطا.كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربيه تلقي اخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "تاجر مخدرات مُقيم بقرية دائرة المركز وبها جرح ذبحى بالرقبة وعدة جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على "سلاح أبيض "موازه"- ومبلغ 25 جنيها".تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع اللواء محمد عمران مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والعميد حسن النحراوي مفتش الأمن العام بمنطقه وسط الدلتا حيث كشفت التحريات الامنيه ان وراء الحادث " بائع 17 سنة مقيم قرية دائرة مركز السنطة" .وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركه المقدم علي ابو زهره مفتش مباحث مركز طنطا والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا التي أسفرت عن ضبطه بمسكنه.وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لاعتياده التهكم عليه والسخرية منه وقرر بسابقة تردده على كل من المجنى عليه وعاطل والسابق اتهامه في قضيتي "سرقة إخفاء مسروقات" بالمركز مُقيم قرية دائرة المركز؛ لشراء مخدر الحشيش منهما بمكان البيع الخاص بهما بأطراف قرية دائرة المركز.وافادت التحريات أن الضحيه المجنى عليه اساء معاملته وسخر منه واستولى منه على بعض متعلقاته " وتدخل شريك المجنى عليه في بيع المواد المخدرة - مما دفعه لعقد العزم على التخلص منه بقتله ثأرًا لكرامته وفى سبيل ذلك قام بإعداد سلاح أبيض "سكين".وأضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة بالتوجه لمكان المبيع الخاص بالمجنى عليه بزعم شراء المواد المخدرة ولدى انفراده به قام بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض محدثاُ إصابته التي أودت بحياته والتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمجرى مائي بالقرب من مكان الواقعة.يُشار إلى ورود معلومات لفريق البحث المُشكل مفادها قيام عاطل والسابق اتهامه في قضية "إيصال أمانة" بالمركز ومُقيم قرية بدائرة المركز، بمشاركة المجنى عليه في الإتجار بالمواد المخدرة حيث توصلت التحريات إلى قيام المذكور عقب علمه بمقتل المجنى عليه بالتوجه لمكان البيع والاستيلاء على ما كان بحوزة المجنى عليه من مواد مخدرة وهاتفه المحمول.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف كل من شريكي المجنى عليه في الإتجار بالمواد المخدرة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما , بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع المجنى عليه.