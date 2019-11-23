عفاف شعيب: وافقت على المشاركة فى مسلسل رأفت الهجان بعد ضغوط.. شاهد

كشفت الفنانة عفاف شعيب، سبب رفضها المشاركة فى مسلسل "رأفت الهجان"، قائلة:"تعرضت لضغوط للموافقة على تقديم دور شقيقة رأفت الهجان لصغر الدور".



وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب مقدمة برنامج "تحيا الستات"، "، المذاع عبر فضائية "النهار": "صالح مرسي، كلمني وزارني في البيت، فقلت له إزاي بعد دوري في مسلسل "الشهد والدموع"، والنجاح الذي حققته، أقدم دور من كلمتين".



وأكلمت: "كما تلقيت مكالمة من صفوت الشريف، وقال لي: مفيش حاجة اسمها دور كبير ودور صغير فيه حاجة اسمها نجم كبير ونجم صغير".



واردفت عفاف شعيب: "أعطيت نفسي فرصة لكي أحب الدور لأني في الحقيقة بحب إخواتي وكان ليا أخ عايش في أمريكا ولم يكن هناك اتصالات كالوقت الحالي، كما أن شقيقي الآخر توفى خلال تصوير الجزء الثاني ووجدت في الدور جزء من حنان الأخت فحبيته من أجل ذلك".



ونوهت إلى أنها كانت ستغضب إذا لم تشارك في هذا العمل رغم أنها كانت ترى أنه عبارة عن كلمات متقاطعة ولا يوجد حوار كامل.



وعن ردود الأفعال أكدت أنها تلقت مكالمة هاتفية من نزيهة الجمال، شقيقة رأفت الهجان، وقالت لها إنها أنسب من قدم الدور وأنها أبدعت فيه، كما أنها تلقت العديد من التهاني من الناس، لأن العمل كان يضم نجوم كبار صعب يجتمعوا في عمل واحد الآن وهم محمود عبدالعزيز، ونبيل الحلفاوي، ويوسف شعبان، ومحمد وفيق، ويسرا، وعفاف راشد.