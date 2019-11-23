في حفل ضخم لـ تامر حسني.. الحريري وفوزي يبهران جمهور الجامعة الأمريكية.. شاهد

خطف شو مسرح ال " 3D mapping" أنظار جمهور حفل الجامعة الأمريكية والذي قدمه منذ قليل ال dj ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري علي أكبر مسرح مجهز قام تصميمه وتنفيذه إمبراطور المسارح بمواصفات خاصة لهذه التقنية التي تقدم لأول مرة بمصر والشرق الأوسط .



شهد شو مسرح ال " 3D mapping" العديد من المؤثرات البصرية اللايف التي تعطي إحساسا للجمهور بانهم جزء من عرض داخل فيلم جرافيك ضخم حيث تم تحويل ارض الحفل التي يقف عليها طلاب الجامعة الأمريكية إلى أكبر dance floor غير مسبق.



امتد شو مسرح ال " 3D mapping" لقرابة ال ١٥ دقيقة من الابهار والإمتاع قبيل صعود تامر حسني علي خشبة المسرح.



وأكد وليد الحريري انه قام بدراسة صنع مثل هذا الحدث الترفيهي علي مدي ٣ اشهر علي ايدي متخصصين في بانجلترا واضطر احيانا إلي جلب هؤلاء الخبراء لإستكمال تدريبه وتعليمه بالقاهرة علي نفقته الخاصة .



وأضاف الحريري إنه عندما أصبح جاهزا لتنفيذ شو مسرح ال " 3D mapping" قرر علي الفور اطلاقه للجمهور المصري للمرة الاولى وبالاستعانه بصديق مشواره في عالم اللايف تامر فوزي مصمم المسارح الشهير و من خلال حدث كبير يشارك في إحيائه النجم تامر حسني ونجم الراب الأمريكي "سايلينتو" وداخل اعرق الجامعات وهي ال AUC .