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رياضة

الجنايني: لن نفتح الاستبدال وغريب له حرية اختيار الثلاثي.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
عمرو الجنايني ووزير
عمرو الجنايني ووزير الرياضة
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محمد رشاد
صرح عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بأنه يدعم حسام البدري لقيادة المنتخب الأول، ويرفض تمامًا التدخل في اختيار شوقي غريب للعناصر فوق السن، ورفض فكرة فتح الاستبدال، في موسم الانتقالات الشتوية.

وقال الجنايني في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" فجر السبت: "كل الدعم لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، سنسانده طوال الفترة المقبلة، وأرفض تمامًا كل ما قيل، ولا صحة للأخبار التي تم الترويج لها مؤخرًا."

وتابع: "المنتخب المصري في الفترة الماضية مر بفترة استئنائية، سواء بسبب الإصابات، أو العناصر التي تم استبعادها، وفي المباريات المقبلة الأمر سيكون الشكل مختلف."

وانتقل للحديث عن رأيه في الأسماء المنتظر استدعائها للمشاركة في أولمبياد طوكيو: "لن أتحدث في هذا الأمر، وسأساند قرار شوقي غريب سواء طلب عناصر فوق السن أو لم يطلب، هو من تأهل وهو الأحق باختيار العناصر، وكل الدعم له."

ويسمح نظام منافسات كرة القدم في الأولمبياد بمشاركة 3 عناصر فوق سن 23 عامًا بالنهائيات، وهو ما يمنح المنتخب الأولمبي حق استدعاء عناصر جديدة في طوكيو 2020.

ثم انتقل للحديث عن إمكانية فتح الاستبدال للأندية المصرية في يناير المقبل: "لن يتم فتح باب الاستبدال في يناير المقبل، والنظام الذي وضع للمسابقة ووافقت عليه كافة الأندية سيتم العمل به حتى نهاية الموسم."

ووضع اتحاد الكرة لائحة موسم 2019-2020 بحيث يكون لكل نادي الحق في قيد 30 لاعبًا واستبدال 5 سواء في موسم الانتقالات الصيفية أو الشتوية.


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