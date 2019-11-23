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أخبار البلد

سحر نصر لـ غادة والي: المرأة المصرية قادرة على تولي أبرز المناصب الدولية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
سحر نصر
سحر نصر
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كريم ناصر
هنئت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بأختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة unodc.

وقالت سحر نصر: سعدت بإختيار زميلتي غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV.

مشيرة إلى أن المرأة المصرية تثبت كل يوم أنها قادرة على تولي أبرز المناصب ليس فقط المحلية ولكن أيضا الدولية.
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