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فن

سرقة الكأس بنجاح.. سر ارتداء المنتخب المصري لقناع مسلسل لا كاسا دو بابل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
لا كاسا دو بابل
لا كاسا دو بابل
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آيه عاطف
تفاجأ الجمهور المصري، بارتداء المنتخب المصري للشباب تحت سن 23، قناع «سيلفادور دالي»، الشخصية الشهيرة في مسلسل «لا كاسا دو بابل» الإسباني، خلال وصولهم لاستاد القاهرة.

وقال رمضان صبحى، إن فكرة ارتداء جميع اللاعبين قناع "لاكاس" خلال دخول ملعب المباراة، جاءت من جانب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون والمنتخب الأولمبى، واجتمع جميع اللاعبين على تلك الفكرة وتم تنفيذها، احتفالًا بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

بينما تدور أحداث المسلسل حول رجل غامض يلقب بـ (البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية وهي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيا وليس لديهم ما يخسرونه.

الفكرة هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

تبدأ قصة المسلسل باستيقاظ طوكيو من حلم ومسيرها إلى والدتها للاتصال معها لتقابلها وتودعها، قبل سفرها إلى الصين حيث إنها مطلوبة للشرطة.

ودون أن تعلم كانت الشرطة تستمع للمكالمة وتخطط لاحتجازها، وفي طريقها إلى بيت والدتها، الذي كان كمينا لاعتقالها، تقف سيارة حمراء ويتحدث معها رجل غامض لإقناعها بعدم الذهاب والذي اسمته الملاك الحارس فيما بعد، ليعرض عليها عملا وهو سرقة 2.4 مليار يورو.

بينما توافق طوكيو وتذهب معه إلى بيت ريفي برفقة ثمانية أشخاص سيقضون في ذلك المنزل خمسة أشهر من أجل التدريب على سرقة بيت طباعة الأموال في إسبانيا.

وهذا هو سر تعليقات الجمهور التي تفيد بنجاح سرقة الكأس عقب انتهاء المبارة وفوز المنتخب المصري بالبطولة.
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