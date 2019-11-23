جراحة في الفك..تفاصيل دخول محمد محمد هنيدي غرفة العمليات 5 ساعات

أعلن الفنان محمد هنيدي خضوعه لعملية جراحية في فكيه وذلك بأحد المراكز العالمية خارج مصر.



ونشر محمد هنيدي صورة قبل إجرائه العملية الجراحية، وعلق عليها قائلا: " الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ أيام، خمس ساعات متواصلة .. الحمد لله قومنا بالسلامة " .



ومن المقرر أن يستأنف هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.



وتم تأجيل تصوير الفيلم، لانشغال محمد هنيدى بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.



الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية "عقلة الإصبع".