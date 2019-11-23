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تكنولوجيا

مايكروسوفت تضيف Gmail وخدمات أخرى لبريد أوتلوك دوت كوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:46 م
بريد أوتلوك دوت كوم
بريد أوتلوك دوت كوم
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أ ش أ
تخطط شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، لدمج خدمات البريد الإلكتروني "جي ميل" والباقة المكتبية السحابية "جوجل درايف" والتقويم الرقمي "جوجل كاليندر" إلى خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك دوت كوم".

ووفقا لموقع (ذا فيرج) الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية، فإن صانع البرمجيات الأمريكي بدأ بالفعل في اختبار هذا الدمج لبعض الحسابات مؤخرا، حيث أشارت إلى أنه بعد المرور بعملية ضبط بسيطة للإعدادات يستطيع المستخدم ربط حسابه الخاص بخدمات "جوجل" مع حسابه على خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك دوت كوم"، وعندها سيتم تلقائيا عرض البريد الإلكتروني "جل ميل" ومستندات "درايف" والتقويم "كاليندر" داخل إصدارة خدمة "أوتلوك دوت كوم" على الويب.

ولم يتضح بعد عدد مستخدمي خدمة "أوتلوك دوت كوم"، الذين سيتمكنون من الوصول إلى الخدمة الجديدة أو موعد إطلاقها على نطاق أكبر.

وعلى الرغم من عدم كشف "مايكروسوفت" عن موعد إطلاق الخدمة الجديدة لجميع المستخدمين، فإنها أكدت أنها تجري حاليا اختبارات على مجموعة صغيرة من مستخدمي خدمة "أوتلوك دوت كوم" من أجل جمع الآراء وردود الأفعال، حيث تبحث دائما عن طرق جديدة لتقديم أفضل تجربة استخدام لخدمة البريد الإلكتروني لعملائها، وفقا لمتحدث باسم الشركة.
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