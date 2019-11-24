دليل العناية بالبشرة في الشتاء .. 8 وصفات من الزبادي .. والديرما الحل الأسرع .. والتنظيف اليومى خطوة أكثر فاعلية للحفاظ على نضارتها

نصائح للحفاظ على بشرتك في فصل الشتاء

أخصائية تكشف الفرق بين الديرما رولر والديرما بن

إليك نظام يومي للحصول على بشرة مثالية

8 ماسكات من الزبادي لـ البشرة والشعر



وفي هذا السياق قالت دكتور سارة عصام أخصائية تجميل، إن البشرة تحتاج لبعض العناية اليومية وعدم الإهمال حتى لا ينتج جفاف أو حب الشباب أو بثور سوداء.



وفي هذا السياق قدمت سارة عصام، أخصائية تجميل في تصريح خاص لـ صدى البلد، بعض النصائح اليومية التي يجب اتباعها لبشرة أكثر نضارة وصحة قائلا: "يجب الاعتناء اليومي بالبشرة لتجنب مشاكلها".



وأردفت خبيرة التجميل، أن تنظيف البشرة من الأوساخ هي الخطوة الأكثر فعالية للحصول على بشرة نضرة، بالإضافة إلى جلسات تنظيف البشرة العميق للتخلص من الجلد الميت وآثار الحبوب.



وأضافت قائلة: "يفضل أن تقومي بترطيب بشرتك مباشرة بعد تنظيف البشرة لأن المسام سوف تكون مفتوحة والبشرة مستعدة لامتصاص المرطب بشكل ممتاز"، مستكملة أنه من الضروري اختيار المرطب المناسب لبشرتك ويفضل المرطبات الطبيعية.



وتحدث العديد من المشاكل للبشرة، نتيجة تعرضها المستمر للشمس، والاستعمال الخاطئ للمواد التجميلية، بالاضافة إلى عدم ترطيبها، وقلة السوائل بالجسم.



وحول هذا الصدد قالت أخصائية تجميل، إن "الديرما" تستخدم لتفتيح البشرة، وإعادة النضارة لها، وعلاج التصبغات، والحروق ، والندبات، وآثار حب الشباب، بالإضافة إلى أنها تساعد في علاج خطوط البشرة.



وأوضحت سارة عصام، في تصريح لـ صدى البلد، أن "الديرما بن" تعطي نتيجة بقدر 10 أضعاف الديرما رولر وسريعة المفعول نتيجة أنها لا تحتاج لوقت طويل لعلاج البشرة وتفتيحها، وتستطيع تقشير البشرة بطرقة سريعة.



وأشارت أخصائية التجميل، إلى أن الديرما رول تحتاج لوقت طويل لاستخدامها ولتعليمات خاصة؛ حتى لا ينتج عن استخدامها آثار سلبية مثل "ترهلات الجلد"، ومن الممكن أن تسبب تشوهات البشرة.



وأضافت أن الديرما تساعد على تحفيز الكولاجين في البشرة، مشيرة إلى أن الديرما بن لا تسبب أى ضرر بل تساعد على علاج آثار حب الشباب.



ويجب التطرق إلى الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، ويحتوي الزبادي على العديد من الفوائد التي تحمي البشره والشعر من التلف، كما يمكن استخدامه كقناع للبشرة وفروة الرأس بأكثر من طريقة، فتعرف عليها وفقًا لموقع “bold sky”.



فوائد الزبادي للشعر والبشرة

* تحسين مرونة الجلد.

* يقلل من علامات الشيخوخة.

* معالجة حب الشباب.

* تعزيز نمو الشعر.

* لمعان الشعر.

* التخلص من قشرة الشعر.

* يمنع تساقط الشعر.



الطريقة الأولى لعلاج حب الشباب

* يخلط 1 ملعقة كبيرة من الزبادي على ملعقة كبيرة من العسل الأبيض في وعاء.

* اغسل وجهك وتجفيفه قبل وضع الماسك.

* ضع الخليط على البشرة واتركها 10 دقائق.

* اشطف بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.



الطريقة الثانية لتنظيف البشرة

* خلط ملعقة كبيرة من الزبادي على نصف ملعقة ليمون.

* اغسل وجهك قبل وضع الماسك.

* فرد الماسك على البشرة وخاصة المناطق التي تعاني من حب الشباب.

* ترك الماسك 10 دقائق على البشرة.

* اغسل وجهك بالماء البارد.



الطريقة الثالثة للبشرة الدهنية

* قومي بخفق بياض بيضة حتى تصبح ذات ملمس ناعم.

* قومي بوضع عليها 1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

* ضعي الخليط على بشرتك الدهنيه واتركيه لمدة 10 دقائق.

* اغسلي بشرتك بالماء الفاتر واتركيه حتى يجف.



الطريقة الرابعة لتقشير الجلد الميت

* طحن الشوفان حتى يصبح ناعمًا.

* اخفق ملعقة من الزبادي على الشوفان.

* ضع العجينة على بشرتك وقومي بفركها بلطف في شكل دائري.

* اتركي الخليط لمدة 10 دقائق واشطفيه بالماء الفاتر.

* قومي برش ماء الورد بعد غسل وجهك جيدا.



الطريقة الخامسة لمعالجة البشرة المتوهجة

* مزج لب الطماطم على ملعقة زبادي وملعقة عسل ابيض.

* خلط الماسك جيدا.

* وضع الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق.

* اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.



الطريقة السادسة لنمو الشعر

* فرم موزة مع 3 ملاعق عسل أبيض وملعقة ليمون وزبادي.

* مزج الخليط جيدا حتى يصبح ناعمًا.

* باستخدام فرشاة صبغة ضعي الخليط على فروة الشعر.

* ترك الخليط لمدة نصف ساعة.

* اشطفي شعرك بالشامبو المناسب.



الطريقة السابعة لتساقط الشعر

* اضف 1 ملعقة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض و1 كوب زبادي.

* ضعي الخليك على فروة شعرك واتركيه لمده 30 دقيقة واشطفيه بالماء البارد.



الطريقة الثامنة لقشرة الشعر

* وضع بيضة على كوب زبادي مع التقليب الجيد.

* افرد الخليط على شعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

* شطف الشعر جيدا بالشامبو المناسب.



الطريقة التاسعة لمعالجة تلف الشعر

* هرس 4 حبات من الفراولة واضف إليها ربع كوب زبادي.

* ضيفي بيضة على الخليط ثم ملعقتين من زيت جوز الهند.

ضعي القناع على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

* اشطفي الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخاص بك.

تحتاج بشرتك لمزيد من العناية خاصة في فصل الشتاء نتيجة تأثير الطقس على البشرة لذلك نقدم لك نصائح فعالة للعناية بالبشرة خلال موسم الشتاء لتحصلي على بشرة ناعمة.وكشف موقع boldsky، عن الروتين اليومي في فصل الشتاء:- استخدام غسول للبشرة ومناسب لنوعها يوميًا.- اختيار مرطب خال من العطور لمحاربة جفاف البشرة في فصل الشتاء.- وضع مرطب شفاه لأن البشرة تصبح جافة كثيرًا هذه الفترة.- ارتداء القفازات أثناء الأعمال المنزلية للحفاظ على البشرة من التلف.