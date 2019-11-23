بايرن ميونخ يتقدم على فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

تقدم نادي بايرن ميونخ على منافسه فورتونا دوسلدورف، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري الألماني .





هدت اللقاء منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو بايرن ميونخ من فرض السيطرة عقب انطلاق صافرة أحداث الشوط الأول من المباراة حيث استطاع بنجامين بافار من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "11".





ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى تمكن لاعبو بايرن ميونخ من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "27"، عن طريق اللاعب كورينتين توليسو يليها الهدف الثالث في الدقيقة " 34"، عن طريق اللاعب سيرجي جنابري ليعلن تقدم بايرن ميونخ في الشوط الأول بثلاثية نظيفة .





ويسعى لاعبو فورتونا دوسلدورف إلى إحراز بعض الأهداف من أجل الخروج بنتيجة تليق بيهم أمام الجماهير خصوصا عقب استقبال شباكهم ثلاثة أهداف نظيف في الشوط الأول من المباراة .





وخاض هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ بتشكيل مكون من كل من :



