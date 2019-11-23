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منوعات

حالة نادرة.. هندية لديها 22 إصبعاً زائداً في يديها وقدميها.. وجيرانها يعتبرونها ساحرة.. فيديو وصور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:51 م
هندية ب 22 إصبعا
هندية ب 22 إصبعا
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رشا عبد الوهاب
في حالة نادرة، ولدت سيدة هندية بعشرة أصابع زائدة في قدمها و12 إصبعا زائدة في يدها، وهو ما جعل جيرانها يصفونها بالساحرة بسبب حالتها التي تبدو غير طبيعية.

وقالت كومار ناياك، في مقابلة مع قناة "إس. أو. إن. أس"، وهي من مدينة أوديشا الهندية، إنها ولدت بهذه الحالة، وإنها لا يمكنها تحمل تكاليف العلاج بسبب أنها تنتمى لعائلة فقيرة.

وأشارت كومار، التي تبلغ من العمر 63 عاما، إلى أن جيرانها يعتقدون أنها ساحرة، ولذلك يقومون بالابتعاد عنها وتجنبها، لكن هناك زائرين يأتون من أماكن بعيدة لرؤية حالتها.

وقالت إن حالتها تضطرها إلى البقاء داخل المنزل، في حالة مشابهة لرجل صيني يمتلك أربعة أصابع إضافية في قدمه.

وكان الشاب الصيني، الذي يبلغ من العمر 21، قد أكد أن والديه يعتقدان أن هذه الزيادة تجعله محظوظا، ولذلك لم يتعامل مع الأمر، إلا أن الشاب خضع لعملية لإزالة الأصابع الزائدة.
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