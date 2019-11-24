لكل اسم حكاية.. أبشنا قرية العمداء بـ بني سويف والست فيها بـ 100 راجل

تعد قرية أبشنا النموذجية من القري الهامة والحيوية بمحافظة بني سويف، وهي القرية الوحيدة التي بها منصب عمدة، وبها وكلاء وزارات ولواءات شرطة.



ذاع صيت القرية بين القرى المجاورة، وعُرف عن نسائها أن الواحدة منهن بـ 100 راجل، وقد اختيرت من قبَل محافظ بنى سويف الأسبق، من بين قرى المحافظة، لتكون القرية النموذجية، نظرًا لأن أهلها، ولا سيما سيداتها، يكادون لا يكفون عن العملن ورفع أهالي القرية شعار "لا للبطالة".



عقب إطلاق مشروع القرية نموذجية تحولت القرية إلى أسر منتجة وتنوعت المنتجات داخل القرية ما بين سلع ومشغولات يدوية وحرفية واكسسورات، ومنتجات زارعية غذائية متنوعة، ومنتجات الألبان، والسجاد والأكلمة وغيرها من المنتجات المتنوعة، والتي تغطي جميع احتياجات الأسر السويفية.



وفي قرية أبشنا يوجد فريق للطائرة يمثل المحافظة في بطولة الجمهورية وبه لاعبين بالمنتخب الأول للكرة الطائرة، كما تعد أبشنا هي الأولي علي مستوي المحافظة في عدد سيارات النقل الثقيل "والتريلا حيث يوجد في القرية وحدها أكثر من 500 سيارة نقل مما فتح سوقا في القرية من الورش لصيانة تلك السيارات ومحلات الكاوتش وغيرها من الورش المكملة لتلك المهنة.



ومن أشهر العائلات بالقرية علي سبيل المثال عائلة متولي، السيوي، الشيخ، والخولي، بينما توارثت عائلة متولي منذ تاريخ القرية منصب العمدة وكان أول عمدة لها المهندس محمد الأمير متولي نائب وزير الزراعة حينذاك ثم خلفه المرحوم محمود علي نصر متولي وتوالت خلافة العمدية بالقرية حتي صدر عام 2018 قرارا من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتعيين اللواء شرطة بالمعاش أحمد محفوظ متولي، عمدة للقرية " التابعة وبذلك يكون اللواء أحمد محفوظ متولي أول عمدة في تاريخ محافظة بني سويف برتبة "لواء".



ومن أبرز أبناء عائلة متولي بالقرية والذين رفعو اسم القرية في سماء مصر بل وعالميا عضو مجلس الشعب الأسبق محمد الأمير سيف النصر واللواء منير إمام متولي نائب مدير مطار قاعدة بني سويف العسكري والذي كان صديقا شخصيا وملازما للرئيس الأسبق مبارك في روسيا.



واللواء صبري حماد متولي قائد قاعدة حلوان الجوية ، الدكتور عمرو أمين متولي عميد كلية الهندسة جامعة حلوان الاسبق واالاستاذ الزائر بجامعة اوريجون بامريكا ،كما أنجبت العائلة لواء شرطة منير إمام متولي مدير التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة ، اللواء عاطف علي متولي مستشار وزيرة الهجرة واللواء عاطف محفوظ متولي المستشار العسكري لمحافظ بني سويف سابقا ، الدكتور كمال نصر متولي طبيب النسا والتوليد بلندن ونجله الدكتور محمد كمال بروفسير الأوعية الدموية بلندن ، أحمد محمد الأمير مدير العلاقات العامة بوزارة البترول ، عرفه محفوظ متولي مدير إدارة المعلومات والتحريات بمطار القاهرة الدولي ، الدكتورة حنان نصر متولي رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب وأوروبا.



أما عائلة السيوي في أبشنا فقد أنجبت جابر السيوي رئيس المجلس الشعبي لمحافظة بني سويف وعميد عائلة السيوي بالقرية والطبيب الأشهر محمد العيسوي استشاري النساء والولادة، وغيرهم من رموز العائلات بالقرية من أمثال محمد حماد مراد عائلة الشيخ ومحمد علي عبد الحميد من عائلة الخولي .



كما تضم القرية مدارس ومعاهد أزهرية بجميع مراحلها يتوافد عليها أبناء القرية وتوابعها من قري وعزب ومنها السعادنة، حاجر بني سليمان ،باها، زلطة، قطري، محمد الأمير ، عزبة داود وغيرهم.