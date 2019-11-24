وزير الاتصالات: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي العالمي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق التحول الرقمي في القارة.



واستعرض وزير الاتصالات، الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك والتي ترتكز على تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها اتاحة خدمات الاتصالات والانترنت، وتقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة؛ بالإضافة الى بناء قدرات أبناء القارة، وبناء تطبيقات وحلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة ومنها انترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.



جاء ذلك خلال مشاركة عمرو طلعت في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019؛ والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.



وأوضح عمرو طلعت في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مؤتمر افريقيا 2019 أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار بما يعادل 15.5% من حجم الناتج الاجمالي العالمي ومن المتوقع ان يصل الي 25% خلال العشر سنوات المقبلة؛ مؤكدا أن التحول الرقمي يخلق فرصا غير مسبوقة لأفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مشيرا الى التعاون المصري مع دول القارة الأفريقية للعمل على سد الفجوة الرقمية وإتاحة النفاذ الى المعلومات من خلال تطوير البنى التحتية الرقمية، والربط بكابلات بحرية.



وأشار عمرو طلعت الى مبادرة التعاون الإفريقي التي تهدف من خلالها مصر الى اقامة شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة للمواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ موضحا البرامج والمبادرات التي تنفذها مصر بالتعاون مع دول القارة الافريقية لبناء قدرات شباب القارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الإبداع والابتكار.



وعلى هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، التقى عمرو طلعت بـ راغو مالهوترا، رئيس شركة ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ تناول اللقاء بحث التعاون المشترك في مشروعات الشمول المالي عن طريق اتاحة القروض الصغيرة بطريقة رقمية من خلال الهاتف المحمول.



كما عقد عمرو طلعت لقاء، مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ووفد من البنك الدولي؛ حيث تم مناقشة مجالات التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق باستراتيجية انتشار الإنترنت فائق السرعة.