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مرأة

بنصف التكلفة.. طريقة عمل كيك الأوريو بمذاق لا يقاوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:19 ص
طريقة عمل كيك الاوريو
طريقة عمل كيك الاوريو
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف فتحية مختار طريقة عمل كيك بنصف التكلفة وهى عبارة عن طريقة عمل كيك الاوريو، بمذاق لا يقاوم وطعم جديد للكيك، يجعل جميع أفراد الأسرة يعشقون تناوله.

طريقة عمل كيكة الأوريو السريعة:

المقادير لعمل كيكة الأوريو:

1 كوب لبن
1 باكت كاسترد
1 كوب سكر ناعم
1 كوب كاكاو خام
1 كوب كريمة حلويات
1 كوب شيكولاتة صوص
1 علبة بسكويت اوريو

طريقة التحضير لعمل كيكة الأوريو:
في بولة نضع كريمة الخفق ويضرب بمضرب البيض ثم نضيف السكر ونضرب مرة أخرى ثم نكسر الأوريو على الخليط ونقلب.

لتحضير بودينج الشيكولاتة: في كسرولة نضع كوب من الحليب ثم كيس من الكاسترد ثم كوب من الكاكاو الخام وأربع ملاعق كبيرة من السكر ونقلب جيدا ثم نشعل النار.

نحضر قالب بايركس ونضع فيه خليط الكريمة ثم نرص قطع من الأوريو ثم نضيف طبقة من بودينج الشيكولاتة ثم طبقة من صوص الشيكولاتة ونزين الوجه بطبقة من الكريمة ونكسر على الوجه القليل من الاوريو ثم نضيف صوص الشيكولاتة.
ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعتين وتقدم

أسرار نجاح طريقة عمل الكيك:
1. يجب فصل البياض عن الصفار.
2. يجب نخل الدقيق ثلاث مرات.
3. احذرى فتح باب الفرن عند الخبز حتى لا تهبط الكيكة
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