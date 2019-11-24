زهرة الثالوث يتصدر الأعلى مشاهدة

تصدر مسلسل "زهرة الثالوث" الأعلى مشاهدة، أول أمس الجمعة، وجاء في المركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل الازقة الخلفية والذى يقوم ببطولته بيرول الغينوز وايلدا اتشك غوز و موفيت جان ساتشنتي و ايسان تاكار و سما علي ايرول .



أما مسلسل فرهات وشيرين فى فحصل على المرتبة الثالثة، بينما حصل برنامج " صوت تركيا " والذى يتم عرض الموسم الجديد منه ن فى المركز الرابع .



وجاء مسلسل اليمين على المركز الخامس، وهو الامر المتوقع نظرًا لعرضه بشكل يومى، وهو ما يقلل من نسب المشاهدة، واحتل المركز الخامس والسادس مسلسل عبد الحميد.



يذكر أن تقارير عدد المشاهدات هى التى تحدد تقديم مواسم جديدة من العمل، أو التوقف عن تصوير حلقات جديدة.