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رياضة

علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:18 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن وجود علاقة جيدة تربطه بيورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن ضم النجم محمد صلاح لصفوف الفريق المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 يتوقف على "شرط واحد".

وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية ، قبل أن أتحدث عن ضم صلاح للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 ، ضمن الـ3 الكبار ، يجب أن نعرف مدى رغبة صلاح في ذلك، وهو بالتأكيد نجم عالمي ومن ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، واسم كبير ويمنح دعاية لمصر وللمنتخب ووجوده يعني قوة كبيرة".

وواصل "من حقي امتلاك 22 لاعبا في البطولة ونحتاج تمثيلا مشرفا، والحديث حاليا عن الثلاثة لاعبين الكبار الذين سينضمون للشباب سابق لأوانه، ما زال أمامنا وقت حتى يوليو 2020.

يذكر أنه يحق لكل فريق مشارك في الأولمبياد ضم 3 لاعبين فوق سن الـ23، في حين أن منافسات كرة القدم للرجال تنطلق في 23 يوليو 2020.

وردا على تصريحات كلوب بشأن انزعاجه من تقارير انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي، قال غريب: "كلوب تحدث عن صلاح قبل أن أطلب ذلك، ولكن علاقتي مع كلوب جيدة".
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