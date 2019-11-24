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أخبار العالم

سول تطلب من البابا فرنسيس لقاء زعيم كوريا الشمالية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:04 ص
كوريا الجنوبية تطلب
كوريا الجنوبية تطلب من البابا فرنسيس لقاء كيم
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وكالات
طلب مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، من البابا فرنسيس عدة مرات، لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية نقلًا عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم.

وأوردت الصحيفة أن مكتب مون دعا البابا فرنسيس لزيارة شبه الجزيرة الكورية بعد الانتهاء من رحلته إلى اليابان في 26 نوفمبر الجاري.

ونوهت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية إلى أن مسؤولا حكوميا وجه دعوة في شهر يوليو الماضي من خلال رئيس الأساقفة ألفريد زيويرب، السفير البابوي إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا.

وكان قد تم تقديم طلب آخر بعد المجلس البابوي العام الماضي حول تعزيز الوحدة خلال زيارة مون لمدينة الفاتيكان. ولم يتلق مكتب مون ردًا مؤكدًا على الدعوة الأخيرة.
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