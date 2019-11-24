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أخبار العالم

الهلال وأوراوا الياباني.. تعرف على موقف وزارة التعليم السعودية من المباراة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
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محمود نوفل
رفضت وزارة التعليم السعودية إقحام مؤسساتها التعليمية في منافسات الأندية الرياضية الداخلية أو الخارجية، حسب بيان بثته ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، عبر حسابها الرسمي في تويتر، اليوم، الأحد.

وجاء نص البيان: "ترى وزارة التعليم، أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية أو الخارجية، ومع تمنياتنا للجميع بالتوفيق".

وأضاف: "إلا أن التعليم يجب أن يبقى بعيدًا عن أي انفعلات أو تشجيع قد يفهم أنه انتقائي، وقد يكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات رياضية مقبلة".

ويأتي بيان التعليم، تزامنًا مع مباراة الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، الذي ينطلق في الساعة الـ1:00 من مساء اليوم.

وكان إدارة تعليم بيشة قد قالت إن أمير منطقة عسير وجه بإلغاء الحصة السابعة، غدا، الأحد، لمشاهدة مباراة الهلال وأورورا، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتبت الإدارة، في بيان: "وفق توجيه أمير منطقة عسير وحيث أن مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني الساعة الواحدة ظهر الأحد، حيث تعتبر مباراة وطن تكون الحصة السادسة آخر حصة ليتمكن الطلاب من مشاهدة المباراة".
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