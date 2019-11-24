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فن

في عيد ميلاد رشوان توفيق.. ابنته مذيعة معروفة.. ولهذا السبب رفض عملها بالتمثيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:08 ص
رشوان توفيق
رشوان توفيق
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قسم الفن
يحتفل الفنان الكبير رشوان توفيق اليوم الأحد، بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 24 نوفمبر من عام 1933 أي يبلغ من العمر 86 عامًا.

وكان كشف رشوان توفيق في تصريحات صحفية تفاصيل عن حياته الأسرية، قائلا "لدي ابنتي الإعلامية هبة الله وابنة أخرى تدعي أية الله وابني الأكبر توفيق رحمه الله الذي توفي إثر جلطة بالشريان التاجي ليرحل في الحال تاركا لي ابنته".

وأضاف رشوان توفيق "لقد كان رحيله أصعب امتحان مر علي في حياتي وقد وقف الله معي حتى اجتزت تلك المحنة قبل أن يمتحنى الله بمحنة أخرى وهي وفاة زوجتي هذا العام بعد صراع مع المرض".

ورد رشوان توفيق على اتهامه بأنه عارض عمل ابنته هبة رشوان بالتمثيل قبل عملها كمذيعة، قائلا: لم أمانع من أن تعمل هبة في المجال الفني، ولكني أشفقت عليها من كثرة المعاناة التي واجهتني في بداية عملي".

واختتم رشوان توفيق تصريحاته قائلا "لقد عرض عليها الراحل ممدوح الليثي سناريوهات لثلاثة أفلام قبل عملها كمذيعة، وكان المخرج صلاح أبو سيف دائما يعنفني علي رفضي لدخول هبة التمثيل."
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