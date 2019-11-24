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تعليم

جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ديسمبر المقبل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أ ش أ
تنظم جامعة الإسكندرية في 21 ديسمبر المقبل المؤتمر العلمي التاسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يقام تحت عنوان "علوم البيانات تشكل المستقبل"، ويعقد في نسخة خاصة احتفالا بإطلاق جامعة الإسكندرية لكلية الحاسبات وعلوم البيانات.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وبدعم من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، إن المؤتمر يستضيف كوكبة من العلماء في عدة مجالات منها: تحليلات الرعاية الصحية، تحليلات الوسائط الإعلامية، قوانين حماية البيانات وتحليلات عمليات التعلم والتقويم، وذلك ضمن موضوعات أخرى.

وأضاف أن المشاركين بأوراق بحثية في المؤتمر سيحظون بفرصة للتقدم للنشر في المجلة العلمية الدولية lexandria Engineering Journal.. مشيرا إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر مجموعة من ورش العمل حول موضوعات مرتبطة مثل: تمثيل وتصوير البيانات، تكنولوجيا تحليل البيانات، واتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات كبيرة الحجم، واستخدام البيانات الكبيرة في مجال التسويق، كما تعقد مسابقات حول تعظيم الاستفادة من البيانات عن طريق تطوير تطبيقات الويب وتطبيقات المحمول.
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