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محافظات

معاش شهرى لأسر ضحايا بالوعة الصرف الصحي بالمنوفية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
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مروة فاضل
التقى اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم، الأحد، بأسر ضحايا حادث السقوط في بالوعة الصرف الصحي بقرية بمم بمركز تلا، وزوج السيدة نرجس المعروفة إعلاميًا بـ"شهيدة الشرف"، بحضور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا فى واسع رحمته، مؤكدًا تقديم يد العون والمساعدة لجميع مطالبهم واحتياجاتهم.

وقام بتسليم مساعدات مالية لأسر الضحايا، وأمر بصرف معاش شهري لأسر ضحايا بيارة الصرف الصحي بتلا، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم لتحمل أعباء المعيشة ومساعدتهم في تربية أبنائهم.

بدأت الواقعة عندما فوجئ الأهالي بانسداد بالوعة الصرف الصحي وتراكم المياه، فتدخل أحد الأهالي في محاولة لفك الانسداد ونزل إلى داخل البالوعة لتسليكها، ولكنه لم يخرج فنزل الآخر للبحث عنه فماتا غرقا، وتجمع الأهالي محاولين إنقاذ الاثنين وحاول 4 آخرون ولكن كان مصيرهم الموت، بينما نجا أحدهم وتم نقله إلى المستشفى.

وبعد استغاثات متتالية من الأهالي، تم انتشال جثث الضحايا ونقلهم إلى مستشفى تلا المركزى، والذي أعلن وفاة 4 من الأهالي وهم رضا كرم عمار، 30 سنة، جثة هامدة، وهاني الجمل، 32 سنة، جثة هامدة، ومحمد عبده خفاجة، 40 سنة، جثة هامدة، ومحمد عيد البيومي، 40 سنة، جثة هامدة، وجمعة الموسى الأقرع، 43 سنة، وإصابة كل من محمد العبد، 40 سنة.
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