دبي تحصل على جائزة بريطانية.. تفاصيل

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وبهذه المناسبة قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "تعتبر السلامة قيمة أساسية في القرية العالمية، وحجر الزاوية في جميع عملياتنا. ونحن ملتزمون بتقديم مهرجاناتنا واحتفالاتنا على نحو آمن وموثوق للملايين من ضيوفنا في كل موسم.



ويعتبر هذا التقدير دليلًا دامغًا على الإدارة المثالية للصحة والسلامة والبيئة في القرية العالمية، ونحن فخورون بريادتنا في القطاع والتزامنا في توفير بيئة آمنة ومتفوقة في مجالات الصحة و السلامة والبيئة يحتذى بها عالميًا. إننا ملتزمون بالاستمرار في تطوير قواعد الصحة والسلامة في وجهتنا لضمان توفير بيئة آمنة وصحية تدعم تجربتنا الاستثنائية لملايين الضيوف. "



كما تعتبر القرية العالمية واحدة من 84 مؤسسة حول العالم حصلت على تقدير "سيف الشرف".



وتعد جائزة العام 2019 النسخة الأربعين التي يمنح فيها مجلس السلامة البريطاني سيف الشرف للجهات التي تقدّم جهود استثنائية في إدارة الصحة والسلامة.



من جانبه، قال لورنس ووترمان، رئيس مجلس أمناء السلامة البريطاني: "باسم مجلس الأمناء وموظفي مجلس السلامة البريطاني، يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة للقرية العالمية على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة".



جدير بالذكر أن "تحقيق التميز المؤسسي المنشود أمر صعب، وتحقيقه على هذا المستوى العالي من قبل القرية العالمية مدعاة للفخر، إﻧﻨﺎ ﻓﺨﻮرون بإﻧﺠﺎزات الوجهة الرائدة التي تعكس التطور ومسيرة النجاحات". وبهذه المناسبة قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "تعتبر السلامة قيمة أساسية في القرية العالمية، وحجر الزاوية في جميع عملياتنا. ونحن ملتزمون بتقديم مهرجاناتنا واحتفالاتنا على نحو آمن وموثوق للملايين من ضيوفنا في كل موسم.ويعتبر هذا التقدير دليلًا دامغًا على الإدارة المثالية للصحة والسلامة والبيئة في القرية العالمية، ونحن فخورون بريادتنا في القطاع والتزامنا في توفير بيئة آمنة ومتفوقة في مجالات الصحة و السلامة والبيئة يحتذى بها عالميًا. إننا ملتزمون بالاستمرار في تطوير قواعد الصحة والسلامة في وجهتنا لضمان توفير بيئة آمنة وصحية تدعم تجربتنا الاستثنائية لملايين الضيوف. "كما تعتبر القرية العالمية واحدة من 84 مؤسسة حول العالم حصلت على تقدير "سيف الشرف".وتعد جائزة العام 2019 النسخة الأربعين التي يمنح فيها مجلس السلامة البريطاني سيف الشرف للجهات التي تقدّم جهود استثنائية في إدارة الصحة والسلامة.من جانبه، قال لورنس ووترمان، رئيس مجلس أمناء السلامة البريطاني: "باسم مجلس الأمناء وموظفي مجلس السلامة البريطاني، يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة للقرية العالمية على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة".جدير بالذكر أن "تحقيق التميز المؤسسي المنشود أمر صعب، وتحقيقه على هذا المستوى العالي من قبل القرية العالمية مدعاة للفخر، إﻧﻨﺎ ﻓﺨﻮرون بإﻧﺠﺎزات الوجهة الرائدة التي تعكس التطور ومسيرة النجاحات".

حازت القرية العالمية في دبي على تقدير "سيف الشرف" المرموق من مجلس السلامة البريطاني، ويمنح هذا التقدير للشركات والمؤسسات ذات الأداء المتميز في إدارة الصحة والسلامة والبيئة.وكانت الوجهة العائلية التي تعتبر أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، قد تميّزت بكونها أول متنزه ترفيهي في العالم يحصل على تصنيف أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية من فئة «خمس نجوم»، والتي أجراها مجلس السلامة البريطاني في وقت سابق من العام، حيث التزامها بالتحسين المستمر لأنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة والترتيبات المرتبطة بها، إضافةً إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عملها في تشغيل العمليات تبعًا لأعلى المعايير العالمية وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.وكانت القرية العالمية قد اجتازت بنجاح تدقيقًا شاملًا من مجلس السلامة البريطاني على معايير ادارة الصحة والسلامة والبيئة مكّنها من التنافس على تقدير "سيف الشرف"، الذي يشترط على الشركات الحصول على تقييم "الخمس نجوم" في عملية التدقيق التي تمت من قبل لجنة مستقلة من الخبراء في الفترة من أغسطس 2018 وحتى يوليو 2019، والتي أفاد تقريرها أن القرية العالمية قد حقّقت بتفوق جميع المتطلبات في مجال إدارة الصحة والسلامة والبيئة في جميع أعمالها وإدارة مرافقها.إقرأ ايضا :