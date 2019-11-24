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أخبار البلد

كرم جبر: ضم 54 إصدارا بالمؤسسات القومية فى حزمة واحدة ضمن التحول الرقمى

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:14 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أستعرض الكاتب الصحفى كرم جبر الهيئة الوطنية للصحافة المحتوى الرقمى الجديد لمؤسسة الأهرام.

وقال جبر فى بداية كلمته خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لمؤسسة الأهرام، حددنا فى الاول ، المشاكل التى تعانى منها الصحافة الورقية وعدم التميز والسبق والانفراد واختفاء التحليلات والانفراد فى المؤسسات القومية .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ان الشكل العام للصحافة الورقية اصبحت غير مميزة ، مشيرا الى ان الاقتراح لعلاج المشاكل ان تكون هناك منصة واحدة تشمل كل الصحافة القومية والحزمة الإعلامية اصبح لها رأس واحدة تقود المؤسسات وستكون مميزة بشكل ملحوظ وتتوفر بها كافة المواد الصحفية بالإضافة الى تاريخ المؤسسات الصحفية .

وحول خطوات الهيئة التى اتخذتها خلال الفترة السابقة بدأت بتوقيع بروتوكولات بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الاتصالات والمؤسسات الصحفية القومية مشيرا الى ان هناك ٥٤ اصدار بالمؤسسات القومية اصبحت حزمة واحدة وسيتم اعادة تحديث المواقع الالكترونية .

وافتتحت مؤسسة الاهرام المؤتمر الصحفى منذ قليل البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة المؤسسة المؤتمر بقاعة هيكل بمؤسسة الأهرام

وتعد البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام هى الاولى من نوعها على مستوى الصحافة العربية .

من جانب أخر سيتم إطلاق باقى بوابات المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القليلة القادمة .

يعقد المؤتمر بحضور ومشاركة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، و عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة الأهرام ورؤساء تحرير الاصدارات المختلفة بالمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية و سعد سليم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الجمهورية .
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