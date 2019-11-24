شرفوا وطنهم.. تعليق وزير الرياضة السعودي على تتويج الهلال بأبطال آسيا

أبدى عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية سعادته البالغة بعد تتويج الهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على اوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.



وكتب عبدالعزيز بن تركى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الحمدلله .. الحمدلله على ما تحقق ..مبروك للوطن .. مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا .. نجومنا شرفوا وطنهم وأضافوا إنجازًا جديدًا ".



وجاء هدف الهلال الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 74، بعد تمريرة رائعة من زميله جوفينكو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يأتي زميلهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 93.



وشهدت المباراة هجومًا وضغطًا قويًا من قبل لاعبي الهلال عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري، أملًا في الحفاظ على حظوظ الزعيم في التتويج باللقب القاري.



كما قام لاعبو الفريق الياباني بالهجوم على مرمى عبد الله المعيوف حارس الهلال لإحراز هدف التقدم، ولكن دفاعات الزعيم كانت تتصدى لهم.



وكان الهلال حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.



بهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي إلى كأس العالم للأندية ليواجه الترجى التونسى، ممثل أفريقيا فى أول مباراة بالبطولة.

