2019 عام العرب.. الهلال زعيم آسيا.. الزمالك بطل الكونفيدرالية.. والجزائر أسياد أفريقيا

يعتبر 2019 هو عام العرب عن جدارة واستحقاق بعدما انتزعت المنتخبات والأندية العربية البطولات القارية وتوجت بالألقاب الأفريقية والآسيوية ورفعت علم بلادها خفاقا فى سماء المجد.



وتأهل عبر البطولات القارية فريقا الهلال السعودى والترجي التونسي إلى نهائيات كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى قطر خلال شهر ديسمبر القادم ممثلين عن قارتي أفريقيا وآسيا.



صدى البلد يرصد مسيرة المنتخبات والأندية العربية للوصول إلى منصات التتويج القارية..



الزمالك



توج الزمالك خلال شهر مايو الماضي بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3.



وكان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب بهدف مقابل لاشيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.



الترجي التونسي



أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى شهر سبتمبر الماضي تتويج فريق الترجى التونسى بطلًا، بدورى أبطال أفريقيا، على حساب فريق الوداد المغربى، بعد جلسة الاستماع، التى عقدتها لجنة الانضباط.



واعتبر "كاف" فريق الوداد المغربي خاسرًا مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب "رادس"، بجانب فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بجانب 15 ألف دولار بسبب شغب الجماهير.



وعقدت لجنة الانضباط اجتماعًا بحضور ممثلى الترجى والوداد لبحث مصير أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما شهدت مباراة الإياب أزمة كبيرة تسببت فى إصدار قرار بإعادة المباراة إلا أن محكمة التحكيم الرياضية رفضت هذا القرار وأعادت الكرة مرة أخرى لملعب "كاف" لإصدار قرار نهائى بعيدًا عن الإعادة.



منتخب الجزائر



حقق المنتخب الجزائري خلال شهر يوليو الماضي لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف.



وأحرز بغداد بونجاح، مهاجم الجزائر، الهدف الوحيد حين سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وسقطت في المرمى في الدقيقة الثانية.





وحققت الجزائر البطولة الإفريقية نفسها عام 1990 على حساب نيجيريا لتصبح هذه هي المرة الثانية في تاريخ الفريق الجزائري.



العهد اللبناني

أحرز العهد لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه الإثنين 1-صفر على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي في المباراة النهائية التي أقيمت في كوالالمبور.



وجاء الهدف الوحيد عبر الغاني عيسى ياكوبو (74)، ليمنح بطل لبنان في المواسم الثلاثة الأخيرة، لقبه القاري الأول.



منتخب مصر الأولمبي



فى شهر نوفمبر الجاري فاز منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على نظيره كوت ديفوار 2 – 1، في الشوط الرابع الإضافي، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.



أحرز هدف مصر الأول اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول بعد مراوغة من رمضان صبحى من ناحية اليسرى، مررها لكريم العراقي الذي يسدد في المرمى، محرزا هدف اللقاء.



وتعادل لاعب منتخب كوت ديفوار أبو بكر جونيور دومبيا في الدقيقة 89 من الشوط الثاني.



احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، لكن رمضان صبحي كان له رأي آخر حيث قلب الترابيزة ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 113 من الشوط الرابع الإضافي، ليهدي كأس أفريقيا للمصريين.



الهلال السعودي



توج اليوم الأحد فريق الهلال السعودي، ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 2-0، بمباراة الإياب التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب "سايتاما 2002" باليابان، ضمن إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.



وجاء هدف الهلال الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 74، بعد تمريرة رائعة من زميله جوفينكو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يأتي زميلهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 93.



وشهدت المباراة هجومًا وضغطًا قويًا من قبل لاعبي الهلال عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري، أملًا في الحفاظ على حظوظ الزعيم في التتويج باللقب القاري.



وقام لاعبو الفريق الفريق الياباني بالهجوم على مرمى عبدالله المعيوف حارس الهلال لإحراز هدف التقدم ولكن دفاعات الزعيم كانت تتصدى لهم.



وكان الهلال قد حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.



بهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي الى كأس العالم للأندية يواجه الترجى التونسى ممثل افريقيا في أول مباراة بالبطولة.



منتخب قطر



فى شهر فبراير الماضي فاز منتخب قطر 3-1 على اليابان، البطلة أربع مرات، في نهائي كأس آسيا لكرة القدم باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي اليوم الجمعة لتحرز اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.



وتقدمت قطر بهدفين عن طريق المعز علي في الدقيقة 12 من ركلة خلفية مزدوجة رائعة وعبد العزيز حاتم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.



وقلص تاكومي مينامينو الفارق للمنتخب الياباني في الدقيقة 69 وهو أول هدف يهز شباك قطر في هذه النسخة.



وأضاف أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 83 احتسبها الحكم رافشان إيرماتوف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد بعد أن لمس قائد اليابان مايا يوشيدا الكرة بيده أثناء ركلة ركنية.