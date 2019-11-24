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تعليم

رئيس جامعة سوهاج: مليار و158 مليون جنيه تكلفة إنشاء المستشفى الجامعي الجديد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:07 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج مع محرر صدى البلد
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اسلام مقلد - عدسة صلاح مهدى
قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إنه سيتم إنشاء مبنى المستشفى الجامعى الجديد "الطوارئ" بسعة 286 سريرا بتكلفة مليار و158 مليون جنيه بدعم من وزارة الإسكان.

وأضاف عزيز فى حواره لـ "صدى البلد"، أن المستشفى الجامعى الجديد سيتم إنشاؤه على مساحة 26.5 ألف متر مربع بجوار الجامعة الجديدة فى مدينة سوهاج الجديدة بالكوامل.

وأكد رئيس الجامعة أن الدعم المقدم من وزارة الإسكان سيشمل فرش مبنى المستشفى وتجهيزها حتى يتم تسليمها للجامعة.

وأضاف عزيز أنه سيتم إنشاء مبنى معهد التدريب على تكنولوجيا المعلومات IT ومركز الإبداع التكنولوجي بدعم من وزارة الاتصالات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يوجد هناك مشروعات جاهزة للطرح من أجل تنفيذها وهى مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومبنى كلية الألسن، ومبنى كلية الآثار، ومبنى لورش الهندسة.

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