راجعين النهاردة.. خالد النبوي يروج لـ مسلسل ممالك النار بهذه الطريقة

نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من كواليس مسلسل "ممالك النار".





وظهر خالد النبوى في الصورة برفقة الفنانة السورية كندا حنا، التي تجسد شخصية "نلباى" في المسلسل، معلقا "طوماي ونلباي راجعين النهاردة ممالك النار".





ويجسد النبوي دور السلطان الأشرف طومان باي، آخر سلاطين الدولة المملوكية في مصر والذي خاض حربا ضد الجيش العثماني، قبل هزيمته وسقوط مصر تحت سيطرة العثمانيين.





مسلسل «ممالك النار» يحكي عن فترة الحكم العثماني وإسقاطهم للمماليك ويشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي بجانب خالد النبوي منهم منى واصف ومن تونس فتحي الهداوي وخالد هويسة ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر، ويشارك في إنتاجه عدد كبير من الشركات منها منصة Netflix.



