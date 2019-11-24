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فن

عباس أبو الحسن يروج لـ فيلم أشباح أوروبا ..شاهد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:42 م
عباس ابو الحسن
عباس ابو الحسن
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محمد بدران
شارك الفنان عباس أبو الحسن، جمهوره بنشر البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر عباس أبو الحسن علي الأفيش منفردا، وعلق "#سليم عباس_ابو_الحسن #اشباح_اوروبا #مين يقدرعليهم".

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.

فيلم "أشباح أوروبا" تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدا للمخرجين معتز التوني ومحمد ياسين، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف.

وشارك عباس أبو الحسن مؤخرا في بطولة فيلم "الكنز 2" مع محمد رمضان وهند صبري وروبي وأمينة خليل ومحمد سعد واحمد رزق من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج شريف عرفة.
عباس أبو الحسن يروج لـ فيلم أشباح أوروبا ..شاهد
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