محمود البنا: وجود الجماهير زاد من تركيز الحكام في ديربي كازابلانكا

أكد محمود البنا الحكم الدولي، أن وجود الجماهير بكثافة زاد من تركيز الحكام خلال ديربي كازابلانكا بين الرجاء والوداد في البطولة العربية.



وقال البنا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لم ير ما فعلته الجماهير إلا في إعادة المباراة، مشيرًا إلى أن الحضور المكثف للجماهير يجعل تركيزهم 1000%.



وتابع أن طاقم الحكام عاش أجواء يتمناها أي حكم وتساعده على التألق والظهور بأفضل صورة له.



ونجح الرجاء في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله أمام الوداد 4/4، في إياب الدور الـ16، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.



وتأهل الرجاء البيضاوي رسميا الي دور ربع النهائي من كأس محمد السادس للاندية الابطال .