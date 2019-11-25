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محمد المحرصاوي: خطوات جادة في تجديد الخطاب الديني بجامعة الأزهر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
محمد المحرصاوي
محمد المحرصاوي
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توك شو
قال الدكتور "محمد المحرصاوى"، رئيس جامعة الأزهر الشريف، إنهم يتخذون خطوات جادة في تجديد الخطاب الديني، من خلال مراجعة المناهج الدراسية بشكل كامل، مع مراعاة التطور اللاحق بالمجتمع.

وأضاف "المحرصاوي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة "دي ام سي" الفضائية، أن كل الكليات الشرعية الخاصة بالجامعة، ستحصل علي بعض الكتب والمناهج الموحدة، حتى لا يوجد اختلاف في جودة المنتج العلمي المقدم للطلاب.

ونوه رئيس جامعة الأزهر، إلي أن تلك الكتب الموحدة ستكون باشتراك مجموعة من الأساتذة الكبار في الجامعة، بالإضافة لتجديدة بشكل مستمر كل عام.

وتابع، أن تجديد الخطاب الديني يحتاج أولا تحديد من له الحق في التجديد، مؤكدا أن الحديث في الدين أصبح مهنة من لا مهنة له.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن حديث الشخص في أمور الدين دون الإلمام بما ذكر، هو بداية بذرة الإرهاب، ما يلزم بالبحث عن من يلم بتلك الأمور قبل الحديث في الدين.
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