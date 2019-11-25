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فن

خالد سليم يتعاون مع عمرو الشاذلي في أغنية جديدة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:46 ص
خالد سليم وعمرو الشاذلي
خالد سليم وعمرو الشاذلي
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آيه عاطف
يستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من الحان عمرو الشاذلي.

وطرح خالد سليم، مؤخرًا فيديو كليب أغنية بعنوان "لسه كبير" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وقد حققت أكثر من مليون مشاهدة.

وتقول كلماتها :" إللي مِنا راح لغيرنا .. بعد ما احنا تعبنا فيه .. وأما راحوا نكروا خيرنا .. لأ ونسيوا كانوا إيه .. بس عادي نعيش حياتنا .. مين دة اللي نتندم عليه؟؟ .. اللي واجِعني لأ وتاعبني .. كنت عارف هوّ إيه..وإن لازم تيجي لحظة .. تنتهي الحكاية دي ..بس كنت بقول لنفسي .. يارب خيّب ظني فيه".

يذكر أن قدم الملحن عمرو الشاذلي العديد من الاعمال الفنية منها "الجمال له ناسه" لنوال الزغبي، و"سكاكر السكر" لرامي عياش.
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