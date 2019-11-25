وقوع إصابات بين متظاهري لبنان بينهم حالة طعن عقب تعدي عناصر حزب الله عليهم

كشفت فضائية "سكاي نيوز" عربية عن وقوع اصابات بين المتظاهرين والإعلاميين وأجهزة الأمن في العاصمة اللبنانية بيروت، عقب تعدي عناصر من حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في جسر الرينج.



وقالت "سكاي نيوز" إن الجيش اللبناني أرسل مزيدا من التعزيزات إلى المكان، لمنع وصول عناصر حزب الله إلى المتظاهرين المتواجدين بالمكان.



فيما أعلن الدفاع المدني اللبناني عن إسعاف 5 أشخاص من المتظاهرين في بيروت، عقب تعرضهم لإصابات مختلفة بسبب إلقاء عناصر حزب الله الحجارة عليهم.



وأعلنت فضائية العربية السعودية عن تعرض متظاهر لبنان للطعن بالسكين، وسط العاصمة بيروت، أثناء الاشتباكات مع عناصر حزب الله وحركة أمل.



كما ذكرت أن عناصر حزب الله وحركة أمل في كر وفر مع قوات الأمن والجيش قرب جسر الرينغ مع محاولتهم الوصول إلى المحتجين.