لو عايز تتفسح.. سافر لهذه الدولة

يمكن لمستخدمي Airbnb أخيرًا أن يعيشوا حياة الملوك، حيث بإمكانهم الآن الحجز في جناح القصر الذي تبلغ تكلفته 8000 جنيه إسترليني في الليلة والذي فتح أبوابه أمام السياح الأثرياء.



ويعد جناح Gudliya في قصر المدينة الذي يبلغ عمره 300 عام في مدينة جايبور الشمالية من أغلى الإيجارات Airbnb وقد يكون الأكثر غلاءً، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرو" البريطانية.





يعد مهراجا ساواي بادمانابه سينغ ، البالغ من العمر 21 عامًا ، والذي يقال إنه يتمتع بثروة تصل إلى 660 مليون جنيه إسترليني ، أول ملك يستضيف البرنامج.



ويتم تدليل الضيوف من قبل الموظفين الملكيين ، بما في ذلك الخادم الشخصي ، أثناء إقامتهم في أحد المعالم البارزة التي استضافت أمثال الأميرة ديانا وبيل كلينتون وجاكلين كينيدي وأوبرا وينفري في الماضي.



يقع الجناح الذي يحتوي على سرير واحد داخل قسم خاص يضم ما يقرب من عشرين من وسائل الراحة ، بما في ذلك حمام سباحة داخلي وحوض استحمام ساخن وحديقة ووجبات الطعام التي يقدمها تشي القصر.



فهو مصمم بكرات الكريستال الخالصة وزخارف الجدران المذهبة والمنحوتات المعقدة، وعندما يصل الضيوف إلى جايبور ، تقوم سيارة يقودها سائق بجمعها في المطار وتسكينها في أحد المباني الأكثر شهرة في الهند.



كما يتم تعيين أحد الموظفين لمرافقة الضيوف في جولة تسوق خاصة في متاجر Pink City الراقية، ويتم تقديم وجبات الطعام على تراس يطل على جبال Aravali أو في الحدائق التي يسكنها الطاووس، وغيرها من المميزات التي ستحصل عليها فور اتجاهك إلى هذا القصر الهندي العتيق للتنزه به.