أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في حفل فني على مسرح سيد درويش

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الأحد ، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، على مسرح سيد درويش.



قدم الحفل مجموعة ممتعة من المؤلفات الموسيقية لموتسارت ، بمشاركة صوليست الفلوت صفاء عبد الرحمن ، وصوليست القيثارة أميرة حامد.



يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني عامي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، ويضم مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين ، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.

