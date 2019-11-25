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محافظات

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في حفل فني على مسرح سيد درويش

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الأحد ، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، على مسرح سيد درويش.

قدم الحفل مجموعة ممتعة من المؤلفات الموسيقية لموتسارت ، بمشاركة صوليست الفلوت صفاء عبد الرحمن ، وصوليست القيثارة أميرة حامد.

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني عامي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، ويضم مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين ، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.
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