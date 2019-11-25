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فن

amas .. انطلاق حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهير American Music Awards

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:10 ص
حفل AMA
حفل AMA
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آية عاطف

شهدت مدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA American Music Awards ، لعام 2019 الجاري amas.

وتقدم المغنية السمراء الشهيرة "سييرا" حفل amas ، إذ شهد الحفل إطلالات فضية لععدد من المشاركات.

وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.

كما حصدت النجمة أريانا جراني 6 جوائز بالتساوي مع النجمة "بيلي إيليش".

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.

جدير بالذكر أن جائزة فنان العام ترشح لها كل من مغني الراب "دريك"، والنجمة أريانا جراندي، و"هالزي"، وبوست مالون وتايلور سويفت، كما ترشح كل من "لوك كومبوس"، و"بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس"، "ليزو" و"إيلا ماي" لجائزة أفضل فنان صاعد.
amas .. انطلاق حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهير American Music Awards
amas .. انطلاق حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهير American Music Awards
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