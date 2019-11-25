تحت شعار فكر وانتج.. علوم القاهرة تفتتح الملتقى الأول للتنمية المستدامة

تفتتح كلية العلوم بجامعة القاهرة، اليوم، الملتقى الأول للتنمية المستدامة تحت شعار "فكر وانتج" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بهدف رفع الوعي بأهمية ربط البحث العلمي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة ابن سينا بالكلية.



ويشارك في الملتقى الأول للتنمية المستدامة، الذي يستمر على مدار يومين، 76 فريقا من مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية منهم 14 فريقا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في موضوعات مختلفة أبرزها التطبيقات البيوتكنولوجية في المعالجة الحيوية للمياه الملوثة، والريبوت المساعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وأداة لتعطيل القنابل الموقوتة، وتصنيع بديل عضوي للأكياس البلاستيكية، وطرق علاج مبتكرة لأمراض سرطان الثدي باستخدام مركبات حامضية.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن مشروعات جامعة القاهرة تتماشى بشكل جيد مع حاجات الدولة الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ورعاية الفئات الخاصة، والتخفيف من البطالة والتسرب من التعليم.



من جانبه،أكد الدكتور عبد الحميد المناوي، أن كلية العلوم تسعى للتوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي بما يعزز استغلال المعرفة لخدمة القضايا القومية، مؤكدًا على توفير الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الذي لا يقل عن دعم الكلية بل يزيد، بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمى والذي يؤدي بدوره إلى تطوير منظومة التعليم بمصر.