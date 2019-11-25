ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحت شعار فكر وانتج.. علوم القاهرة تفتتح الملتقى الأول للتنمية المستدامة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
علوم القاهرة
علوم القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
تفتتح كلية العلوم بجامعة القاهرة، اليوم، الملتقى الأول للتنمية المستدامة تحت شعار "فكر وانتج" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بهدف رفع الوعي بأهمية ربط البحث العلمي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة ابن سينا بالكلية.

ويشارك في الملتقى الأول للتنمية المستدامة، الذي يستمر على مدار يومين، 76 فريقا من مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية منهم 14 فريقا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في موضوعات مختلفة أبرزها التطبيقات البيوتكنولوجية في المعالجة الحيوية للمياه الملوثة، والريبوت المساعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وأداة لتعطيل القنابل الموقوتة، وتصنيع بديل عضوي للأكياس البلاستيكية، وطرق علاج مبتكرة لأمراض سرطان الثدي باستخدام مركبات حامضية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن مشروعات جامعة القاهرة تتماشى بشكل جيد مع حاجات الدولة الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ورعاية الفئات الخاصة، والتخفيف من البطالة والتسرب من التعليم.

من جانبه،أكد الدكتور عبد الحميد المناوي، أن كلية العلوم تسعى للتوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي بما يعزز استغلال المعرفة لخدمة القضايا القومية، مؤكدًا على توفير الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الذي لا يقل عن دعم الكلية بل يزيد، بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمى والذي يؤدي بدوره إلى تطوير منظومة التعليم بمصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة في أسبوع .. تكرم علماءها المنشورة أبحاثهم دوليا.. وتعلن فوز فريق طلابي بالميدالية البرونزية في مسابقة عالمية للهندسة الوراثية.. وتحسن 100% في السمعة الأكاديمية حسب QS

بالتعاون مع جامعة اوتراخت الهولندية.. جامعة القاهرة تنظم ورشة عمل عن أخلاقيات استخدام حيوانات التجارب

إصدار أول دليل لأخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب.. ورشة عمل بجامعة القاهرة بالتعاون مع هولندا حول استخدام الحيوانات في التعليم

رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات قمة المعرفة بـ دبي

جامعة حلوان تنظم الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية

جامعة القاهرة في اسبوع.. اطلاق قافلة طبية لقرية نكلا.. تشارك في فعاليات قمة المعرفة بـ دبي.. وتبني استراتيجية فعالة للتحول الرقمي

ترشيحاتنا

أهم الاخبار .. الصحة تحذر من مضاد حيوي بالصيدليات .. تفاصيل رفع تذكرة حديقة الحيوان لـ 65 جنيها.. ونتنياهو يكشف عن دولة تنوي مهاجمة إسرائيل

حكم إزالة شعر الإبط قبل 40 يوما.. وهل عدم إزالته يبطل الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تجاهل محمد صلاح.. كلوب يرشح فان دايك للفوز بالكرة الذهبية

احتراف مهاجم الزمالك.. قائد المنتخب السابق يتحدث عن مستقبل رمضان صبحي وأكرم توفيق

البرلمان يكشف مصير التوك توك وموعد تطبيق قانون المرور الجديد..تفاصيل

فضل الذكر بعد صلاة الفجر.. وأفضل ما يقال كما ورد عن النبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. ديانا حداد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

لاعبة كمال أجسام.. سيدة عمرها 82 عاما تتصدى لـ لص اقتحم منزلها.. شاهد

بملابس شبابية متشابهة .. مصطفى فهمى و زوجته يتألقان فى أحدث ظهور لهما