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بمكونات طبيعية.. 3 وصفات سحرية للتخلص من الروائح الكريهة بالملابس

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:00 م
3 وصفات سحرية للتخلص
3 وصفات سحرية للتخلص من الروائح الكريهة بالملابس
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثير من الأشخاص من الروائح الكريهة التي تلتصق بملابسهم، فتعرف على وصفات طبيعية للقضاء على الرائحة الكريهة نهائيًا بمكونات طبيعية وغير مكلفة، وذلك وفقًا لموقع "wikihow".

صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من المواد العطرية التي تساعد في انتعاش الملابس، والتخلص من الروائح الكريهة وإزالة البقع، وذلك عن طريق وضع نصف كوب من صودا الخبز إلى دورة الغسيل مع تحريك الملابس، او رش صودا الخبز على الملابس قبل وضعها في الغسالة.

الخل الأبيض

يساعد الخل الأبيض على تنظيف الملابس بطريقة سريعة، وإزالة العرق والروائح الكريهة، والتخلص على البكتيريا، وذلك من خلال وضع نصف كوب من الخل الأبيض أثناء دورة الشطف النهائية بالغسالة.

شجرة الشاي

تساعد شجرة الشاي على إضافة الانتعاش للملابس عند الغسل، عن طريق وضع ربع كوب من زيت شجرة الشاي في الغسالة، لتكون النتيجة مذهلة عند كل مرة، كما انه يزيل البقع الداكنة والجراثيم المتراكمة.
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